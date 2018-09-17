​Госавтоинспекторам запретили снимать номера с машин

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий сотрудникам Госавтоинспекции снимать номера с машин при запрете их эксплуатации из-за нарушений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За ГИБДД сохранено право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством, до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством.