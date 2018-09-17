​Сургутские заключенные сдали нормы ГТО // ФОТО

В сургутской исправительной колонии строго режима №11 15 заключенных проверили свою физическую подготовку. Они сдали нормативы ГТО.

Мероприятие приурочили к открытию двух уличных турниковых спорткомплексов на территории ИК.

В пресс-службе учреждения корреспонденту siapress.ru пояснили, что среди осужденных было очень много желающих сдать нормы, но специальная комиссия допустила только 15 человек, остальных отсеяли по показателям здоровья. Но в будущем у них еще будет шанс пройти эти спортивные испытания.

В итоге 11 заключенных, которые справились с нормами, получат заслуженные значки. К тому же абсолютно всем участникам вручили памятные дипломы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по ХМАО–Югре