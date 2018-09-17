​Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку

Кандидат в губернаторы Приморского края от партии КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку. Заявление политика опубликовано на его личной странице в Facebook. Поводом стало то, что при подсчете 95 процентов голосов избирателей коммунист лидировал, а после подсчета 99 процентов - проиграл кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко.

«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом 5% (Ищенко - 229 171 голосов, 51,24% и Тарасенко - 206 454 голосов, 46,16% ), на утро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас», - обратился Ищенко к жителям Приморья (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Также он призвал избирателей к забастовке.

По его словам, юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов в нескольких муниципалитетах.

В Приморском крае проходит второй тур губернаторских выборов. 9 сентября ни один из претендентов не смог набрать нужного числа голосов. Во второй тур вышли врио главы региона Андрей Тарасенко, который в первом туре набрал 46,56 процента голосов, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,63 процента.