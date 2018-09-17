Югорчане стали чаще брать кредиты на покупку потребительских товаров

Жители Югры с января по август 2018 года взяли 154 тысячи потребительских кредита. Это - на 16,6 процента больше, чем за такой же период прошлого года, подсчитали эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России за восемь месяцев этого года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 9,9 миллиона единиц - на 0,9 процента меньше, чем в 2017-м. Вместе с тем, суммы выданных потребительских кредитов выросли на 27,7 процента - до 17,5 триллиона рублей.

«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы.В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей или низкими доходами постепенно «вымываются» из кредитования на покупку потребительских товаров», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.