Михаил Вторушин лидирует в выборах директора окружного депспорта

Директор Центра адаптивного спорта Югры стал победителем зрительского голосования - очередного этапа общественного отбора кандидатов на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры.

В теледебатах канала "Югра" приняли участие восемь кандидатов. У каждого зрителя была возможность задать по телефону вопрос кандидатам лично в прямом эфире, а также проголосовать за одного из претендентов и его программу.

Как сообщает пресс-служба губернатора Югры, за полтора часа дебатов и в течение следующего дня по многоканальному телефону было принято и обработано операторами 2510 звонков.

Тройка лидеров:

- Михаил Вторушин – за него отдано 746 голосов.

- Виктория Прошкина набрала 694 голоса.

Результаты голосования на теледебатах будет учтены губернатором Югры при назначении руководителя спортивного ведомства региона.