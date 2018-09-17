Михаил Вторушин лидирует в выборах директора окружного депспорта

Директор Центра адаптивного спорта Югры стал победителем зрительского голосования - очередного этапа общественного отбора кандидатов на должность директора департамента физической культуры и спорта Югры.
В теледебатах канала "Югра" приняли участие восемь кандидатов. У каждого зрителя была возможность задать по телефону вопрос кандидатам лично в прямом эфире, а также проголосовать за одного из претендентов и его программу.
Как сообщает пресс-служба губернатора Югры, за полтора часа дебатов и в течение следующего дня по многоканальному телефону было принято и обработано операторами 2510 звонков.
Тройка лидеров:
- Михаил Вторушин – за него отдано 746 голосов.
- Виктория Прошкина набрала 694 голоса.
Результаты голосования на теледебатах будет учтены губернатором Югры при назначении руководителя спортивного ведомства региона.