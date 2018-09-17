​Расследованием гибели девочки-подростка, которая врезалась в дерево на ВАЗе, займется СКР

Уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка и пострадали двое ее несовершеннолетних друзей, будет передано в Следственный комитет России по Югре. В пресс-службе ведомства пояснили, что этот вопрос инициирован для из-за возраста пострадавших и для полноценного расследования.

Смертельное ДТП случилось в ночь на 15 сентября в поселке Саранпауль Берёзовского района. 17-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погибла, две ее подружки госпитализированы в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».