​Депутат Госдумы Милонов предложил ввести в стране «сухой закон»

На территории России необходимо ввести «сухой закон», чтобы для борьбы с пьянством и для наведения порядка в алкогольной отрасли. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Свои предложения он оформил в письмо и направил его здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает РИА «Новости».

«Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», - предупредил парламентарий.

Также он предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, включая слабоалкогольные напитки, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей низкокачественного спиртного. Он обратил внимание на статистику, согласно которой последние 25 лет показатели алкоголизма среди населения России, включая детский, возросли в несколько раз.

«С сожалением можно констатировать, что по ряду косвенных признаков в нашей стране наблюдается эпидемия алкоголизма, К бутылке тянутся не только взрослые, но даже дети — на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции, а надзорные и контролирующие органы не успевают принимать профилактические меры», — посетовал Милонов.

Стоит отметить, что, согласно опросу ВЦИОМ, каждый десятый россиянин поддерживает идею ввести «сухой закон».

В последний раз «сухой закон» действовал в СССР в 80-х годах. Его последствиями стали увеличение суррогатной продукции и объемов самогоноварения.