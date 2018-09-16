Во втором туре губернаторских выборов в Приморье лидирует кандидат от КПРФ

Во втором туре выборов губернатора в Приморье после обработки 50% протоколов лидирует кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По данным ЦИК, он набирает 52,38%. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») набирает 45,05%.

Напомним, в первом туре выборов 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать половины голосов избирателей. Господин Тарасенко тогда получил 46,57%, господин Ищенко — 24,64%. Явка избирателей во втором туре была выше, чем в первом. В избирком в ходе второго тура поступило 14 жалоб.