В Санкт-Петербурге проходит митинг против повышения пенсионного возраста

В Санкт-Петербурге проходит согласованный митинг против повышения пенсионного возраста, сообщают «Ведомости». Власти согласовали в качестве места для его проведения Свердловский сад. В акции принимают участие бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Протестующие собрались рядом со станцией метро «Площадь Ленина», и после объявления одного из организаторов, депутата законодательного собрания Бориса Вишневского, двинулись в Свердловский сад. Он находится примерно в километре от станции метро.

Сотрудники полиции не препятствовали шествию, они следили только за тем, чтобы активисты не выходили на проезжую часть, передает «Интерфакс». Сколько человек принимают участие в акции, не сообщается.