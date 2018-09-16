Московский турнир UFC вошел в пятерку по посещаемости за всю историю

Турнир UFC Fight Night 136, прошедший накануне в московском спорткомплексе «Олимпийский», посетили 22 603 болельщика, сообщает РБК. Этот результат стал лучшим для организации с 2015 года и пятым за всю историю.

«Мы потрясены успехом турнира. Его посетило 22 тыс. человек. Это пятый показатель за всю историю организации», — цитирует вице-президента UFC Дэвида Шоу Sports.ru.

В главном поединке турнира российский боец Алексей Олейник удушающим приемом в первом раунде победил новозеландца Марка Ханта. Эта победа стала для Олейника 57-й в 69 боях, также он потерпел 11 поражений, в еще одном поединке была зафиксирована ничья.

Самым посещаемым в истории был турнир UFC 193 в австралийском Мельбурне, состоявшийся в ноябре 2015 года. Тогда на бои пришли 56 214 болельщиков. Тогда в главном поединке турнира американка Ронда Роузу проиграла нокаутом своей соотечественнице Холли Холм и потеряла титул чемпионки мира в легчайшем весе.