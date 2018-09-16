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Россия договорилась о восстановлении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило России компромисс, который позволит восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщают «Ведомости». Об этом говорится в письме руководителя WADA Крэйга Риди и генерального директора организации Оливье Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову, которое публикует телерадиокомпания BBC.

Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление РУСАДА предоставить WADA копию базы данных московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. После этого WADA хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — говорится в письме. Ранее организация уже говорила, что одним из критериев восстановления РУСАДА в правах является предоставление доступа к данным московской лаборатории.

Колобков в ответном письме, которое также есть в распоряжении BBC, соглашается с условиями WADA. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было написано 13 сентября, а на следующий день комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах. Вопрос статуса Российского антидопингового агентства будет рассматриваться на заседании исполкома WADA 20 сентября.


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