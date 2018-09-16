Великобритания не может ввести антироссийские санкции, связанные с «делом Скрипалей»

Великобритания не сможет до завершения «Брексита» применить санкции в отношении России по «делу Скрипалей», сообщает «Коммерсант». С таким утверждением выступил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес перед депутатами британского парламента.

Он сообщил, что принятую в мае «поправку Магнитского», как и британский закон о санкциях, частью которого она является, нельзя применить «пока Великобритания не выйдет из ЕС». Новый закон позволит Лондону создать совершенно новый отдельный от Евросоюза механизм введения санкций, который будет функционировать после «Брексита».

Чиновник не уточнил когда именно «поправка Магнитского» может быть применена на практике: после формального выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года или после переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Таким образом, практическое использование санкционного механизма может быть отложено максимум на два года. Этот факт вызвал недовольство в британском парламенте.