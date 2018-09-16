Китай присоединился к антироссийским санкциям

Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза, передает Lenta.ruслова главы представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов.

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».