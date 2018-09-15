Сериал "Ходячичие мертвецы" будет радовать своих фанатов еще 10 лет

Об этом сообщил гендиректор канала АМС Джош Сапан. Он заявил, что его и его коллег не напрягает тот факт, что рейтинг сериала в последнее время снижается. Да и то, что из актерского состава ушло несколько ключевых героев - тоже не повод для прекращения съемок.

"У нас есть план на следующие 10 лет. Это аккуратный план, выказывающий уважение многочисленной армии фанатов", — цитирует Сапана Газета.ру.

Однако гендиректор не стал раскрывать всех карт и не рассказал, в каком формате "Ходячие мертвецы" продолжат свое существование. Возможно, это будут полнометражные фильмы или многосерийные спин-оффы об отдельных персонажах.

Премьера сериала состоялась 31 октября 2010 года.