В Югре девушка-подросток врезалась в дерево на автомобиле и погибла

Ночью с 14 на 15 сентября в Березовском районе произошло смертельное ДТП: автомобиль с водителем и двумя пассажирами съехал с дороги и врезался в дерево. По данным окружного ГИБДД, за рулем находилась 17-летняя девушка. Она скончалась на месте. Две ее малолетние подруги госпитолизированы в больницу в тяжелом состоянии, сообщают РИА Новости

