Югорчане присоединились ко всероссийскому "Кроссу нации"

Сегодня во многих городах России проходит всероссийский день бега "Кросс нации". Всего по предварительным подсчетам в нем примут участие 1,5 млн. человек, сообщает ТАСС.

Как сообщает АУ "ЮграМегаСпорт", в Югре "Кросс нации" организован в десятый раз. Впервые он состоялся в 2009 году в Ханты-Мансийске и собрал около 4 тысяч участников. В этом году в мероприятии примут участие 18 муниципалитетов округа — Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Нефтеюганск, Лангепас, Югорск, Покачи, Мегион, Урай, Радужный, Кондинский, Белоярский, Березовский, Советский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Октябрьский районы.