От Путина требуют отставки главы Росгвардии Виктора Золотова

Представители партии «Яблоко» потребовали отставки главы Росгвардии Виктора Золотова. Причиной стало его видеообращение, в котором он вызывает оппозиционера Алексей Навального на дуэль, обещая "сделать из него отбивную".

С требованием об отставке Золотова председатель "Яблока" Эмилия Слабунова обратились к президенту Владимиру Путину, сообщает "Федерал Пресс".

Партия увидела в словах главы Росгвардии признаки преступления, предусмотренного статьями уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная по мотивам политической ненависти или вражды».