75 процентов россиян никогда не забывают "посидеть на дорожку"

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как они относятся к приметам и суевериям, связанным с путешествиями.
Всего в исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса.
Только 34% респондентов считают себя суеверными, при этом внимание на распространенные приметы обращает преобладающее большинство опрошенных.
75% опрошенных никогда не забывают "посидеть на дорожку".
58% респондентов бросают монетку в воду, чтобы вернуться в понравившийся город или страну (при этом только 17% верят, что этот метод работает).
54% респондентов никогда не забывают посмотреться в зеркало, если им пришлось вернуться домой.