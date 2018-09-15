75 процентов россиян никогда не забывают "посидеть на дорожку"

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, как они относятся к приметам и суевериям, связанным с путешествиями.

Всего в исследовании приняли участие более 3000 пользователей сервиса.

Только 34% респондентов считают себя суеверными, при этом внимание на распространенные приметы обращает преобладающее большинство опрошенных.

75% опрошенных никогда не забывают "посидеть на дорожку".

58% респондентов бросают монетку в воду, чтобы вернуться в понравившийся город или страну (при этом только 17% верят, что этот метод работает).

54% респондентов никогда не забывают посмотреться в зеркало, если им пришлось вернуться домой.