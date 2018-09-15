Долги за ЖКУ в Сургутском районе будут взыскивать с помощью коллекторов

Администрация Сургутского района приняла решение взыскивать долги за услуги ЖКХ через коллекторов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В следующем месяце около 12 тысячи лицевых счетов должников и полную информацию о них (вплоть до места работы) передадут агентствам по взысканию долгов.

Причиной такого решения, возможно, стало то, что на сегодняшний день сумма долга составляет более 1 млрд. рублей. Как сообщает Андрей Трубецкой, 1200 жителей района вообще ни разу не платили за ЖКУ в прошлом году.