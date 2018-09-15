ОД "Дай лапу" зовет на субботник. Надо помочь подготовить территорию к строительству вольеров для бездомных собак

Общественное движение «Дай Лапу» просит сургутян оказать содействия в создании в Сургуте первого в Югре Центра помощи бездомным животным «Переправа» .

В субботу, 15 сентября, организация в 11:00 ждем на большой субботник на территории будущего центра.

" Участок захламлен остатками строительного мусора, его необходимо убрать перед строительством забора и вольеров.Сбор в 11:00 возле ДМ "Фараон" (Нижневартовское шоссе,4), - уточняют организаторы.

Если не успеваете к 11, с общественниками можно связаться по телефонам 69-63-63 или 62-90-3.

Администрация Сургута предоставила Движению «Дай Лапу» земельный участок площадью 0,81га на улице Базовой (на условиях долгосрочной аренды) для создания Центра. К этому волонтеры шли несколько лет, и это шанс, который нельзя упускать! Это возможность частично решить проблему с безнадзорными животными, снизить общественный накал, показать иные решения проблем с бездомными четверолапыми.

"За пять лет существования движения удалось пристроить и спасти свыше двух тысяч собак и кошек. Но и это лишь верхушка айсберга. Волонтеры движения не только помогают четвероногим, но и проводят масштабную просветительскую работу среди горожан, включая школьников и молодежь, по воспитанию ответственного отношения к животным и сокращению количества безнадзорных животных. Последнее, в конечном счете, безопасность нас и наших детей", - считают активисты.