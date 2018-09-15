WADA подумывает о том, чтобы реабилитировать Российское антидопинговое агентство

После рассмотрения письма Министерства спорта России независимый комитет Всемирного антидопингового агентства собирается порекомендовать восстановить в правах РУСАДА. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение агентства.

В своем письме Минспорт в достаточной мере признает проблемы, которые были выявлены в России, а также сообщается, что власти провели серьезную работу над реабилитацией антидопинговой программы.

«За эти два года мы многое успели сделать, мы смогли изменить уголовное законодательство, сумели включиться в работу по трансформации антидопинговой культуры в стране, мы достаточно многого достигли. Решение комитета полностью вытекает из тех действий, которые мы сделали за последнее время», – отметил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью ТАСС.

Заседание, на котором будет принято решение о будущем РУСАДА состоится 20 сентября.