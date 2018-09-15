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Десятая часть россиян выступает за возвращение "сухого закона"

Фото: kirov.kp.ru
Фото: kirov.kp.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения на тему алкоголизма. Выяснилось, что эта проблема продолжает оставаться актуальной для страны: 37% опрошенных сказали, что в их ближайшем окружении есть люди с алкогольной зависимостью. Многие респонденты выразили мнение, что нынешнее законодательство, призванное снизить количество потребляемого спиртного, слишком мягкое, и его стоит ужесточить. Так ответил 41% опрошенных. 32% респондентов считают, что принимаемых мер вполне достаточно. И всего 8% считают нынешние меры излишне суровыми.

Наибольшее одобрение среди методов борьбы с алкоголизмом люди называют запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года (58%), пропаганду ЗОЖ (54%) и запрет рекламы спиртного (48%). Наименее популярный метод - введение полного запрета на алкоголь (12%)

46% опрошенных считают алкоголизм болезнью.


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30 ноября -0001 в 00:00, просмотров: 2445, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
15 сентября в 11:02
Десятая часть опрошенных необразованные люди?
Швондер
не нравится
15 сентября в 11:43
Это троллинг ДАМа с днем его рождения
Сергей Б
не нравится
15 сентября в 13:05
Десятая часть россиян мечтает стать бутлегерами.

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