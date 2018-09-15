Десятая часть россиян выступает за возвращение "сухого закона"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос населения на тему алкоголизма. Выяснилось, что эта проблема продолжает оставаться актуальной для страны: 37% опрошенных сказали, что в их ближайшем окружении есть люди с алкогольной зависимостью. Многие респонденты выразили мнение, что нынешнее законодательство, призванное снизить количество потребляемого спиртного, слишком мягкое, и его стоит ужесточить. Так ответил 41% опрошенных. 32% респондентов считают, что принимаемых мер вполне достаточно. И всего 8% считают нынешние меры излишне суровыми.

Наибольшее одобрение среди методов борьбы с алкоголизмом люди называют запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года (58%), пропаганду ЗОЖ (54%) и запрет рекламы спиртного (48%). Наименее популярный метод - введение полного запрета на алкоголь (12%)

46% опрошенных считают алкоголизм болезнью.