Сургутянка "купила" «Оки» в «Одноклассниках» на 217 тысяч рублей

217 тысяч рублей похитил с банковской карты сургутянки интернет-мошенник, предложивший со страницы ее подруги выгодно приобрести «Оки» в "Одноклассниках".

"27 августа 2018 года неустановленное лицо, используя Интернет-страницу «Одноклассники», доступ к которой получило путем несанкционированного входа, и, введя в заблуждение жительницу города Сургута, от имени ее подруги обратилось с предложением выгодно приобрести «Оки», но для этого необходимы реквизиты банковской карты, - рассказали в прокуратуре Сургута.

Женщина была уверена, что ведет переписку с подругой, потому и сообщила ей данные своей банковской карты. Результат - минус 217 тысяч рублей. Был ли предоставлен предмет покупки - те самые «Оки», источник не уточняет.

Уголовное дело по признакам кражи со счета банковской карты в значительном размере следствие возбудило. Прокуратура признала это законным. За кражи в таком объеме предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Но уголовное дело вряд ли дойдет до суда, а деньги вернутся на карту их владелицы. Подобные дела являются одними из самых труднораскрываемых.

