Работодателей Югры обяжут трудоустраивать прежде всего местных соискателей

В Югре будет применяться квота по рабочим местам для местных соискателей. Идею квотировать рабочие места для жителей Югры предложил депутат Сергей Елишев во время "правительственного часа", на котором обсуждались результаты работы Фонда развития автономного округа и Регионального аналитического центра за 2017 год.

Речь шла о строительстве в Югре медицинских и образовательных учреждений, автомобильных дорог, полигонов утилизации твёрдых коммунальных отходов, индустриальных парков по газопереработке.



Региональный парламентарий Сергей Елишев поднял вопрос трудоустройства на вновь вводимых объектах жителей автономного округа, сообщает пресс-служба регионального парламента. По словам депутата, проблема трудовой занятости в регионе все же существует: её озвучивают югорчане, которые приходят к нему на прием.



«Необходимо квотировать рабочие места для приоритетного трудоустройства жителей Югры, разработать и заключать соглашения с работодателями, определять их обязанности и ответственность за предоставленную квоту югорчанам», – предложил Елишев.

За эту инициативу депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Югры на традиционном пятничном заседании объявило о том, что безработица в регионе достигла исторического минимума.

Между тем большая часть читателей siapress, принявших участие в опросе, призналась, что сталкивалась с проблемами в поиске работы.