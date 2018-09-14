​Рейтинг одобрения деятельности Путина снова снизился

За прошедшую неделю, с 3 по 9 сентября, одобрение работе президента России Владимира Путина высказали 63 процента россиян. В конце августа этот показатель составлял 65,2 процента. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Показатель одобрения работы правительства составил 40,1 процента, премьер-министра Дмитрия Медведева - 33,8 процента .
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» составил 35,3 процента, ЛДПР - 11,2 процента, КПРФ — 16,2 процента, «Справедливой России» — 6,7 процента.