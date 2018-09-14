Строители Югры получат 4 миллиарда рублей бюджетных вливаний

Депутаты думы Югры утвердили направления дополнительных доходов в окружную казну. Напомним, что региону удалось увеличить доходную базу более чем на 24 млрд рублей, что позволило уменьшить дефицит бюджета с 22 до 7 млрд.

Более 9 млрд правительство региона решило направить не на покрытие долгов, а на развитие территории - направить средства в образование, здравоохранение, спорт и проч.

Хорошие средства будут выделены муниципалитетам на выкуп жилья, причем - сразу из двух источников.

"Выделяется 2 млрд. рублей на выкуп жилья. В первую очередь, этот транш ориентирован на решение вопросов по сносу аварийного жилья. Помимо этого, из программы «Сотрудничество» более 2 млрд. рублей пойдёт категориям граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Это молодые семьи, дети-сироты, представители КМНС, то есть очень серьёзные вливания происходят в строительной отрасли. Я считаю, что это будет большое оживление выкупа жилья на строительном рынке", - пояснил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Таким образом, общая сумма бюджетных вливаний в строительную отрасль в этом году составит более 4 млрд рублей.

По информации пресс-службы регионального парламента, несмотря на то, что поручение президента по расселению домов, признанных аварийными до 2012 года, выполнено в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в полном объёме, в регионе есть ещё дома, которые признаны аварийными уже после 2012 года. На 1 января текущего года это 658 тысяч квадратных метров, в котором проживает порядка 35 тысяч югорчан. А если считать не только аварийные, но и ветхие дома, то площадь подобного жилфонда в масштабах округа превышает 2,5 миллиона квадратных метров.