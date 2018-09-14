​В Югре прожиточный минимум для детей и пенсионеров подняли на уровень инфляции

Правительство Югры установило прожиточный минимум на 2019 год для детей и пенсионеров. Его величина проиндексирована на прогнозный уровень инфляции четыре процента, сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.

Для детей прожиточный минимум составит 14 721 рубль (при выплате ежемесячного пособия на третьего и последующих детей), для пенсионеров – 12 176 рублей.

По словам директора департамента труда и занятости населения автономного округа Алексея Варлакова, потребность в бюджетных ассигнованиях составит порядка 40 миллионов рублей для детей и 27 миллионов – для граждан старшего поколения. Данные изменения учтены в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.