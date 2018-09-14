​Авиакомпания Utair увеличила пассажиропоток

За восемь месяцев 2018 года авиакомпания Utair перевезла более пяти миллионов пассажиров. Пассажиропоток вырос по сравнению с таким же периодом прошлого года на четыре процента. При этом рост на международных направлениях составил 8,9 процента, на внутренних - 3,3 процента. Коэффициент занятости кресел поднялся до 79,8 процента.

Рекордный пассажиропоток достигнут в августе в аэропорту Внуково, отметили в пресс-службе авиакомпании. Через столичные авиаворота путешествовали 623,3 тысячи пассажиров — это 85,6 процента пассажиропотока Utair и 25,7 процента всех перевозок воздушной гавани.

«В августе Utair перевез 725 397 пассажиров, коэффициент занятости кресел составил 85,3 процента. Наибольший рост показывают международные рейсы Utair — пассажиропоток в прошлом месяце вырос на 12 процентов. Авиакомпания регулярно увеличивает частоту рейсов на самых популярных направлениях, поэтому стыковки рейсов из регионов России в Европу составляют всего от 80 минут», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.