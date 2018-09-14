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​В Югре не будут менять «льготный» возраст вместе с пенсионным

Окружные депутаты выполнили поручение президента

Photo by rawpixel on Unsplash
Photo by rawpixel on Unsplash

Дума Югры 14 сентября приняла законопроект, который сохраняет региональные льготы на уровне действующего сегодня возраста выхода на пенсию.

Документ с 1 января 2019 года предоставляет право на меры социальной поддержки гражданам, не являющимся получателями пенсии по старости.

«Мы выполняем прямое поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он поставил перед нами задачу сохранить на законодательном уровне все льготы и социальные гарантии, действующие сейчас в отношении людей пенсионного возраста. Возрастные категории в этих нормативно-правовых актах остаются прежними. Вводится такое понятие как «предпенсионный возраст» – период продолжительностью пять лет, до наступления возраста, дающего права на пенсию» , – прокомментировал принятие закона председатель думы Югры Борис Хохряков.

Сегодня в округе предусмотрено 12 видов льгот пенсионерам, среди них - льготы по уплате транспортного налога, компенсация коммунальных расходов, льготное лекарственное обеспечение, бесплатное зубопротезирование и другие.

В Югре сегодня проживают 130 тысяч получателей мер социальной поддержки из числа пенсионеров, сообщили в пресс-службе окружного парламента. Согласно прогнозам ежегодный прирост их числа составит 1, 2 процента.

Предполагается, что закон будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Правительственный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста россиян внесен в Госдуму в июне, а в конце июля прошел первое чтение. 21 августа состоялись парламентские общественные слушания по этому документу. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, где помимо прочего, предложил смягчить увеличение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится 24 сентября.

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Сегодня в 17:22, просмотров: 116, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 18:00
Мы выполняем прямое поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина - странно, вообще-то избранные народом депутаты должны выполнять поручения этого самого народа. Если они без поручения с москвы неспособны принимать решения - зачем тогда они вообще нужны?

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