​Банк России повысил ключевую ставку до 7,5 процента

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых. Соответствующее решение Совет директоров ЦБ принял 14 сентября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5 процента по итогам 2019 года с возвращением к четырем процентам в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила», - говорится в сообщении.

По прогнозу ЦБ, темпы прироста потребительских цен составят 3,8-4,2 процента к концу 2018 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до четырех процентов во втором полугодии 2019-го.

Стоит отметить, что ключевая ставка играет главную роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции.

В последний раз ЦБ поднимал ключевую ставку в декабре 2014 года. С февраля 2015-го она периодические понижалась и в марте 2018-го была установлена на уровне 7,25 процента.