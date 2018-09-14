​В Тюменскую область зайдут два крупных инвестора

В Тюменской области появятся два новых инвестора. Проекты будут направлены на развитие нефтехимии на территории региона. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Пока не буду говорить кто и где, чтоб не сглазить. Но это достаточно финансовоемкие проекты, — отметил он. — Мы будем маховик инвестиций дальше очень активно крутить. Тем более, что интерес инвесторов есть не только к классическим отраслям (нефтегазодобыча, нефтегазохимия, нефтепереработка), но и к АПК, информационным технологиям, медицине и так далее».

Александ Моор рассказал, что в должности временно исполняющего обязанности главы области много общался с потенциальными компаниями-инвесторами.

«С действующими для того, чтобы подтвердить преемственность и приверженность всем договоренностям, которые есть. Кроме этого мы обсуждали возможность реализации новых проектов. В частности, с компанией «СИБУР» такие проекты есть. Они менее масштабны и финансовоемкие, но тем не менее потенциал тобольской площадки далеко не исчерпан», — поделился мнением глава области.

По его словам, в 2017 году Тюменская область показала рекордный результат по объему привлечения инвестиций – 290 млрд 665,6 млн рублей, что на 19,9 процента выше 2016 года.

«Достаточно большую долю в эту цифру внес проект компании «СИБУР» в Тобольске, который в 2019-2020 годах будет на исходе инвестиционной фазы. Кроме этого завершается инвестирование основных средств в Антипинский НПЗ. Сегодня основная задача — найти крупные и средние проекты, которые могли бы заместить снижающийся объем инвестиций в этих крупных проектах», — рассказал он.