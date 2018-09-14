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​Росгвардия прокомментировала обращение Золотова к Навальному

На официальном сайте Росгвардии опубликовано разъяснение по поводу видеообращения главы ведомства Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе. В целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности», - сказано в сообщении.

Ролик был опубликован 11 сентября. Его посмотрели уже более двух миллионов раз.

В своем обращении глава Росгвардии вызвал на поединок находящегося под стражей Навального и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Поводом стало расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждается, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам.

После выхода ролика интернет-пользователи массово начали вызывать Золотова на дуэли. Ему предлагают сразиться на подушках или пожить на стипендию студента. Хештег #ЗолотовЧеллендж стал одним из самых популярных в сети.

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Сегодня в 14:46, просмотров: 191, комментариев: 2


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Комментарии:
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 15:50
ФБК возглавляет Роман Рубанов.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:18
Ну да, Золотов и здесь накосячил, не по рангу обратился. Директор Золотов должен вызывать на дуэль директора Рубанова. А основателя ФБК Навального согласно ранжира должен вызывать на дуэль основатель Росгвардии Путин.

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