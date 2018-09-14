​Росгвардия прокомментировала обращение Золотова к Навальному

На официальном сайте Росгвардии опубликовано разъяснение по поводу видеообращения главы ведомства Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе. В целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности», - сказано в сообщении.

Ролик был опубликован 11 сентября. Его посмотрели уже более двух миллионов раз.

В своем обращении глава Росгвардии вызвал на поединок находящегося под стражей Навального и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Поводом стало расследование возглавляемого оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором утверждается, что ведомство закупает продукты по завышенным ценам.

После выхода ролика интернет-пользователи массово начали вызывать Золотова на дуэли. Ему предлагают сразиться на подушках или пожить на стипендию студента. Хештег #ЗолотовЧеллендж стал одним из самых популярных в сети.

Читайте также:

Гопник? Нет. Дуэлянт!

