Netbynet прокачал интернетом Кубок мира по водному поло среди женских команд в Сургуте

9 сентября 2018 в Сургуте завершился Кубок мира по водному поло среди женских команд. В турнире приняли участие восемь сильнейших команд планеты: США, Испания, Канада, Австралия, ЮАР, Китай, Новая Зеландия и Россия.

Интернет-провайдер NETBYNET (бренд Wifire, бывший Югрател) организовал беспроводной интернет-доступ для гостей Кубка, а также в целях проведения онлайн-вещания спортивного мероприятия и трансляции цифрового телевидения Wifire TV.

На время проведения соревнований Netbynet предоставила интернет-канал на скорости 200 Мбит/c и организовала удобную авторизацию по звонку для участников и гостей Кубка мира. Участники со всего мира могли в режиме онлайн делиться фото и видео, снимать прямые эфиры с соревнований в социальные сети.

За время проведения Кубка мира было скачанооколо5 Гб трафика. Максимальный трафик на человека составил490 Мб.

Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке Netbynet:

«Организация Wi-Fi на крупных мероприятиях – лишь небольшая часть нашей работы, позволяющая сделать доступ в интернет комфортным и быстрым везде, где это необходимо. Netbynet уже много лет занимается реализацией социально-значимых проектов, среди которых - видеонаблюдение в рамках программы «Безопасный город», строительство сети на общественном транспорте в Москве и Казани. Мы видим востребованность этих услуг во всех городах России и будем продолжать работать в этом направлении».