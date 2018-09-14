​Югорчане встречают осень с новыми смартфонами

Жители Урала покупают смартфоны с поддержкой быстрого интернета. Две третьих всех реализованных за лето гаджетов оказались подключены к 4G. В лидерах – продукция Samsung. Телефоны этого бренда посетители салонов и интернет-магазина «МегаФона» покупали со скоростью свыше 200 штук в день.

Доля Samsung в общем объеме продаж составила 36%. В топ-5 самой популярной продукции также вошли устройства Vertex (16%), Xiaomi (12%), Apple (12%) и Huawei (4%). Активнее других за устройствами обращались югорчане, свердловчане, пермяки и челябинцы.

Этим летом покупку смартфона жители решили не оставлять на потом. Каждый третий смартфон был оформлен в кредит. Чаще всего за покупкой мобильного оборудования уральцы отправлялись в субботу, на втором месте пятница и воскресенье.

«Сентябрь – самое подходящее время, чтобы приобрести новый гаджет себе или своему ребенку. В наших салонах и интернет-магазине действует акция на устройства Samsung, купить которые можно по специальной сниженной цене. Возможности такого смартфона можно будет раскрыть на максимум с нашим самым быстрым мобильным интернетом», – отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.

До 7 октября пять моделей смартфонов Samsung можно купить по шок-цене в интернет-магазине и салонах «МегаФона», а также в Евросети и Связном. Бонусом для покупателей также будет опция «в 10 раз больше интернета», с которой можно практически безлимитно пользоваться интернетом на территории всей России. В акции участвуют следующие модели:

Samsung Galaxy A3 (2017) – 11 990 ₽;

Samsung Galaxy A5 (2017) – 13 490 ₽;

Samsung Galaxy A7 (2017) – 13 990 ₽;

Samsung Galaxy J3 (2016) – 6 990 ₽;

Samsung Galaxy J5 (2016) – 8 990 ₽.