​Штормовое предупреждение в Югре продлили на сутки

Поднявшийся в Югре сильный ветер продолжит буйствовать и в субботу, 15 сентября. Штормовое предупреждение, опубликованное на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра, продлено.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду, пройдет снег с дождем. На севере округа температура не превысит пяти градусов выше нуля.

Ветрено будет, по крайней мере, до 17 сентября. В конце этой недели и начале следующей ожидается холодная погода с небольшими осадками смешанного характера, ночью и утром - временами туман.

Стоит отметить, что непогода бушует и в соседней Свердловской области. Там ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные дожди, грозы и град.