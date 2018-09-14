Фестиваль "Дух огня" проводит интернет-голосование

XVII международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» 2019 года проводит интернет-голосование. Его задача – определить тему конкурсов фотографий и микрофотографий, которые будут проходить в рамках фестиваля. Голосование завершится 20 сентября.

Всего есть возможность выбрать один из трех вариантов:

«Судьба человека» — это тема людских историй, личностей, занятий, интересах, труде.

«Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» — тема воспитания детей, их социального положения и того мира, который для малышей создают взрослые.

«Навстречу Миру сердце распахни» — тема, посвященная работе волонтеров и добровольцев, развитию социальной политики и помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Подробнее о темах можно почитать на официальном сайте «Духа огня».