​Югорчане будут реже ходить в пенсионный фонд. Полезные ссылки

Жителям Югры теперь не обязательно ходить в пенсионный фонд, чтобы получить консультацию по личным вопросам. Ведомство предлагает сделать это, а также узнавать всю актуальную информацию об основных событиях, связанных с пенсионной системой России, через социальные сети.

Информацию о персональных данных – состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных баллов можно узнать через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или при личном посещении пенсионного фонда.

Отделение ПФР Югры размещает информацию во всех популярных социальных сетях, что позволяет охватить всю аудиторию. Пресс-релизы, инфографику, видео – и аудиоролики вы можете просматривать в «Одноклассниках», «Twitter», «Facebook», «Вконтакте», и «Instagram».