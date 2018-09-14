​Глава ВТБ озвучил план отказа от доллара

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» назвал четыре основных направления, в которых нужно работать, чтобы отказаться от американской валюты.

Во-первых, по его словам, необходимо ускорить переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты ( евро, юань или рубль). Во-вторых, перевести юридические адреса крупнейших российских холдингов в российскую юрисдикцию. В-третьих, максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций. Ну и наконец, провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

«Есть еще целый ряд более мелких вопросов. Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься. Вот сейчас мы анализировали финансовые потоки, которые в Дальневосточном федеральном округе складываются по нашему банку, всего восемь процентов в торговле с Китаем идет в юанях, 22 процента — в рублях и почти 70 процентов — в долларах», - добавил Костин.

В 2017 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение, что из-за санкций Россия будет вынуждена увеличить долю расчетов в национальных валютах.