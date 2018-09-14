​В субботу в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18

В субботу, 15 сентября, в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18. Соревнования начнцтся в 12.00. На данный момент уже зарегистрировано 17 игроков.

Сбор участников состоится в 11:00, недалеко от сцены на фуд-корте.