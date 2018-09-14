​В субботу в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18

В субботу, 15 сентября, в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18. Соревнования начнцтся в 12.00. На данный момент уже зарегистрировано 17 игроков.
Сбор участников состоится в 11:00, недалеко от сцены на фуд-корте.
В субботу, 15 сентября, в ТРЦ «Сити-Молл» пройдет турнир Сургутского района по киберфутболу FIFA18. Соревнования начнцтся в 12.00. На данный момент уже зарегистрировано 17 игроков.
Сбор участников состоится в 11:00, недалеко от сцены на фуд-корте.
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