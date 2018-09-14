​Сбербанк и КОТРА укрепят торговые связи России и Южной Кореи

Сбербанк и Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) подписали меморандум о сотрудничестве.

Взаимодействие компаний и предприятий России и Южной Кореи будет проходить на платформе «Банк бизнес-партнеров».

«Банк бизнес-партнеров» — первая в России открытая бесплатная электронная площадка для поиска контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру.

На Восточном экономическом форуме Сбербанк и Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) заключили меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Банк бизнес-партнеров»для участников внешнеэкономической деятельности.

Документ подписали заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов и глава торгового отдела Посольства Республики Корея в Российской Федерации, генеральный директор КОТРА в Москве Ким Джон Кён.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Мы создаем экосистему сервисов для предпринимателей, которая будет способствовать развитию их бизнеса, в том числе в сфере ВЭД. Подписание меморандума — первый шаг на пути установления и расширения деловых контактов между компаниями и предприятиями Республики Корея и Российской Федерации».

В рамках меморандума стороны будут способствовать установлению и расширению торговых, экономических и научно-технических связей между предприятиями, организациями, фирмами и предпринимателями Республики Корея и Российской Федерации с целью содействия экономическому росту двух стран. Планируется организовать обмен информацией о производителях товаров и услуг, инвестиционной деятельности, потенциальных проектах и партнерах, в том числе с помощью сайта bankofpartners.com.

«Банк бизнес-партнеров»— первая в России открытая бесплатная электронная площадка для поиска контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру, открывшаяся в декабре 2017 года. Сегодня на платформе размещено свыше 7 тысяч предложений и зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 129 стран: России, Китая, США, Индии, Великобритании и других.

КОТРА — некоммерческая организация, созданная Правительством Республики Корея 21 июня 1962 года для развития торговли с другими странами. В России КОТРА имеет дипломатический статус торгового отдела Посольства Республики Корея.