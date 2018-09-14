Современные технологии будут распределять подарки среди участников викторины "Города Югры"

Уже на этих выходных будут определены победители викторины «Города Югры». Для того, чтобы все было максимально честно и современно, во время розыгрыша организаторы планируют использовать генератор случайных чисел вместо обычных «талономешалок».

Начальник технологического управления «Центра «Открытый регион» Николай Варягин поделился, каким образом в Югре будут выбирать счастливчиков, которым достанутся призы: «Генератор случайных чисел состоит из программно-аппаратного комплекса «Соболь. Версия 3.0», который соответствует всем необходимым требованиям и имеет сертификат ФСБ России. Программная часть комплекса подготовлена разработчиками Югорского НИИ информационных технологий. Таким образом, номера анкет победителей Викторины, то есть тех, кто правильно ответил на вопросы, будут загружены в этот генератор и примут участие в процедуре определения обладателей подарков»

Каждый номер участника из каждого муниципалитета будет проверен и загружен в базу данных непосредственно в самом начале церемонии. Так что участники могут быть уверены, что в розыгрыше ни один номер не сможет поучаствовать дважды.

Следить за церемонией определения победителей и вручения подарков можно на портале «Открытый регион – Югра». График трансляция можно посмотреть здесь.

Среди сургутян розыгрыш будет проводиться 16 сентября в 17.00.