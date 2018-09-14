​Сургут и Нижневартовск попали в десятку самых безопасных городов страны

Два крупнейших города Юргры признаны их жителями самыми безопасными в стране. В соответствующем рейтинге портала по поиску недвижимости Domofond.ru Сургут и Нижневартовск оказались в первой десятке списка из 150 позиций.

Безопаснее только - Грозный, Анапа и Геленджик. В конце списка - Воскресенск, Ногинск и Волоколамск. Москва расположилась на 38 месте.

Опрос среди жителей российских городов проведен в июне-августе этого года. Стоит отметить, сургутяне и вартовчане регулярно называют свои города безопасными.