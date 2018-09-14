​Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области

Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Решение о регистрации было принято единогласно Областной избирательной комиссией 13 сентября.

Моор тепло поблагодарил всех жителей Тюменской области, Югры и Ямала за то, что 9 сентября они пришли на избирательные участки и проголосовали на выборах губернатора.

«Особенно признателен тем, кто проголосовал за меня. Благодарю всех, кто проголосовал за других кандидатов, потому что они выразили свою гражданскую позицию, проявили ответственность, не остались безучастны к судьбе Тюменской области. На посту губернатора я буду работать в интересах всех жителей региона, учитывая точки зрения всех политических партий, которые выражают мнения наших земляков», – заявил Александр Моор.

На своей первой пресс-конференции новый губернатор подчеркнул, что государственный служащий должен быть максимально открытым для общества, руководствоваться в работе интересами людей, региона и страны.

«Доверие жителей большой Тюменской области – это очень серьезная ответственность. Но, на мой взгляд, для человека, который опирается на свои внутренние силы, ценности, принципы и убеждения, не имеет принципиального значения механизм, посредством которого он попадает на ту или иную должность – был ли он назначен или избран. Если хоть назначенный, хоть избранный государственный служащий не проявляет ответственности, честности, порядочности – такого надо гнать. В любом случае отношение человека к делу зависит от его внутреннего стержня, от его воспитания, от его принципов», – пояснил Александр Моор.

Справка:

Согласно закону, избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей.