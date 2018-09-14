​Россияне стали чаще судиться из-за оскорблений в соцсетях

За полгода 2018-го российскими нотариусами заверено 12 тысяч фактов оскорблений в соцсетях. Это на 20 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Всего за 2017-й зафиксировано 19,3 тысячи таких обращений. Статистику Федеральной нотариальной палаты (ФНП) публикуют «Известия».

Поправки в федеральное законодательство, позволяющие заверить у нотариуса факт троллинга, внесены летом 2016 года. Юрист НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова пояснила, что протокол обеспечения доказательств, который составляет нотариус, — один из наиболее весомых документов, подтверждающих доводы истцов в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации. Такой документ воспринимается судами с большим доверием. Количество протоколов обеспечения доказательств продолжит расти. Эксперты полагают, что в альнейшем у нотариуса можно будет заверить не только факт троллинга в соцсетях, но и в популярных мессенджерах.

Но, несмотря на рост числа обращений к нотариусам с целью заверения фактов троллинга, случаи, когда с обидчиков успешно взыскивали крупные суммы, единичны. Размер компенсации обычно незначительный и не покрывает даже судебные издержки.