​На Югру обрушится сильный порывистый ветер

Синоптики предупредили югорчан о надвигающимся на округ сильном западном ветре. В пятницу, 14 сентября, его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Также ожидается снег с дождем.

Дневная температура ночью, по прогнозам Ханты-мансийского гидрометцентра составят 12-17 выше нуля.

В выходные будет идти дождь, ветер немного успокоится, дневные температуры не превысят плюс 15 градусов.

Стоит отметить, что минувшей ночью ураган обрушился на Средний Урал. Жители Екатеринбурга сообщают в соцсетях о поваленных деревьях, которые повредили автомобили, и дорожных знаках.