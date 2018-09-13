​Депутаты Госдумы отклонили законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети отклонен на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Глава комитета Василий Пискарев посоветовал авторам инициативы прописать ее «юридически правильно», сообщает РИА «Новости».
Авторы документа, депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев предлагали исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) в той части, где речь идет о сообщениях в социальных сетях.
Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все приговоры касались постов, каждый пятый осужденный получил реальный срок.
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