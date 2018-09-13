16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,6370   EUR  79,7699  

​Депутаты Госдумы отклонили законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в сети отклонен на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Глава комитета Василий Пискарев посоветовал авторам инициативы прописать ее «юридически правильно», сообщает РИА «Новости».

Авторы документа, депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев предлагали исключить «излишне репрессивный уклон статьи» о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК) в той части, где речь идет о сообщениях в социальных сетях.

Согласно данным информационно-аналитического центра «Сова», в 2017 году число осужденных за экстремистские высказывания возросло. Почти все приговоры касались постов, каждый пятый осужденный получил реальный срок.

Читайте также:
Четверть сургутян рискуют лишиться работы за репосты


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

13 сентября в 21:27, просмотров: 186, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре

Что показали выборы губернатора Тюменской области в Югре
Почему Александр Моор собрал меньше голосов югорчан, чем предыдущий губернатор Тюменской области Владимир Якушев в 2014 году
Иван Назаров 13 сентября в 20:03
302 0
​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 

​В Сургуте стартовала вакцинация против гриппа 
Местные медики рассказали, почему сделать прививку — правильное решение.
Анастасия Якупова 13 сентября в 18:25
251 0
Жители Югры выберут директора депспорта

Жители Югры выберут директора депспорта
Задать свои вопросы или оказать поддержку кандидатам можно в прямом эфире
Константин Шперлинг 13 сентября в 15:13
265 0
​Как проверить качество бензина на сургутских заправках

​Как проверить качество бензина на сургутских заправках
Руководитель отдела менеджмента качества сургутского ЗСК рассказал, как вернуть деньги за некачественное топливо
Константин Шперлинг 13 сентября в 12:37
382 0
​Мне нужно твое золото

​Мне нужно твое золото
Почему выпускники вузов выбирают Сургут, а потом уезжают из него
Константин Шперлинг 12 сентября в 17:41
638 0
​Ремонт вроде есть — и его сразу нет

​Ремонт вроде есть — и его сразу нет
Загадочная история сургутского трактира «Рябинушка»
Анастасия Якупова 12 сентября в 12:48
893 4
​Губернатора подставляют

​Губернатора подставляют
Она могла просто забыть, закрутиться с этими выборами. Но куда смотрят ее помощники, куда смотрит департамент общественных связей, который по положению отвечает за репутацию Натальи Комаровой? По-моему, это заговор
Сергей Глинских, сургутянин 12 сентября в 11:09
1060 17
В Югре стартуют новые выборы

В Югре стартуют новые выборы
Шансы кандидатов прокомментировали спортивные эксперты
Константин Шперлинг 11 сентября в 18:46
522 0
Это лучший результат за последние 10 лет в истории района

Это лучший результат за последние 10 лет в истории района
Сургутский район поставил своеобразный рекорд по явке избирателей (на выборах подобного уровня), она составила 38,2%
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 11 сентября в 18:17
471 2
​Искусство в подсобке

​Искусство в подсобке
Как актеры единственного в Сургуте кукольного театра живут и творят в разваливающемся здании
Анастасия Якупова 11 сентября в 18:03
807 0
Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО

Сургут готовится к чемпионату дворовых футбольных команд//ФОТО
У подростков из западной части города выросли шансы на победу и появилось еще одно поле для тренировок
Марина Романова 11 сентября в 17:45
327 0
​Шоу начинается

​Шоу начинается
Рассказываем, что предпочитают смотреть сургутяне по телевизору
Полина Амирова 11 сентября в 17:17
499 5
Тренд на стабильность опять подтвердился

Тренд на стабильность опять подтвердился
Почему 9 сентября можно считать успешным днем для югорского отделения "Единой России"
Иван Назаров 11 сентября в 15:25
832 53
«Это страшно»

«Это страшно»
Сургутянка Юлия Сажнева, которую вчера задержали как участницу митинга, рассказала СИА-ПРЕСС о семи часах, проведенных в отделении полиции
Анастасия Семихатских 10 сентября в 20:00
2004 40
Таких инцидентов в Сургуте не было никогда

Таких инцидентов в Сургуте не было никогда
Председатель Сургутской ТИК Светлана Гаранина - об итогах Единого дня голосования и победе Евгения Барсова
Маргарита Стройнова 10 сентября в 16:17
2411 12
10 лет – как один день

10 лет – как один день
Результаты нашей работы сегодня могут увидеть и оценить не только сургутяне – десятки реализованных нами объектов украсили вечернюю панораму Югры и других регионов России
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 10 сентября в 15:43
785 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика