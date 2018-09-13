​Проект закона об увольнении перед пенсией принят в первом чтении

Годсума РФ приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста.

Документ предусматривает штрафов до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионеров.

За поправки в Уголовный кодекс проголосовало 370 депутатов из трех парламентских фракций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ.

Инициатива внесена в связи с повышением возраста выхода на пенсию, чтобы обеспечить работой пожилых людей.

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