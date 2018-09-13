​21-летний югорчанин сядет на 8,5 лет за изнасилование девочки-подростка

В Югре вынесен приговор 21-летнему местному жителю, который признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Ближайшие 8,5 лет он проведет в колонии строго режима.

Преступление было совершено в июне прошлого года. «Компания молодых людей сняла квартиру для празднования дня рождения одной из девушек. В квартиру пришла и 15-летняя потерпевшая. После употребления крепкого алкоголя девушка ушла спать в комнату. Через некоторое время туда зашел подсудимый и совершил в отношении несовершеннолетней преступление», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, а сама девушка поставлена на учет в органы системы профилактики.