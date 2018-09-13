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​Европейский союз продлил санкции против России на полгода

Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать до 15 марта 2019 года.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Ограничения действуют в отношении 155 физических лиц и 44 организаций, уточняет «Интерфакс». Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.


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Сегодня в 13:05, просмотров: 108, комментариев: 0


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