​Европейский союз продлил санкции против России на полгода

Антироссийские санкции Евросоюза будут действовать до 15 марта 2019 года.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

Ограничения действуют в отношении 155 физических лиц и 44 организаций, уточняет «Интерфакс». Меры включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях.