Новые главы поселений Сургутского района готовятся к принятию присяги

Выборы в Сургутском районе завершились и теперь их триумфаторы, находясь в весьма приподнятом настроении, готовятся к предстоящим приятным хлопотам. Переизбранные и вновь избранные главы 7 поселений муниципалитета должны в срок до 29 сентября принять присягу и приступить к исполнению своих обязанностей. Подготовка к этому событию уже началась и проходит она весьма серьезно. Все-таки церемония инаугурации — мероприятие торжественное и тут важно не ударить в грязь лицом. Поздравить глав с началом работы обычно приезжает весь политический районный бомонд. Начало работы ждут и победившие в предвыборной гонке депутаты советов поселений. Их первые заседания также должны состояться в сентябре.

Самую уверенную победу на прошедших в Сургутском районе выборах одержал глава Ульт-Ягуна Дмитрий Юматов. Его поддержало порядка 85 процентов жителей поселения, которые пришли на избирательные участки в день голосования. Для него это уже второй срок на посту сельского мэра. На прошлых выборах в 2013 году он также одержал уверенную победу и стал самым молодым руководителем сельского поселения в его истории. За 5 лет работы он, судя по всему, оправдал чаяния жителей Ульт-Ягуна, коль они снова выбрали его в качестве своего главы. «Мне очень приятна поддержка жителей. Хотя признаюсь, что быть главой поселения в 2, 5 тысячи человек — это большая ответственность. Год на такой работе, как минимум, идет за 2» - делится впечатлениями Дмитрий Юматов.

Всех избранных в минувшее воскресенье в Югре глав и депутатов, а это более 750 человек, ждет еще один приятный сюрприз. С каждым из них лично по телефону пообщается губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Наталья Комарова. Она уже начала обзвон и как признаются виновники торжества, такое внимание первого лица региона им очень льстит. «Во время разговора, Наталья Владимировна сообщила мне, что Русскинская является одним из ее любимых мест во всей Югре. Так что надеюсь, что с такой поддержкой на окружном уровне и очень деятельным главой района Андреем Трубецким, у деревни большое будущее» — делится своими планами избранный глава поселения Андрей Соболев.

К местным выборам в Сургутском районе в эту избирательную кампанию было приковано особое внимание. Они были одними из самых масштабных на территории всего округа. Там выбирались 7 глав сельских и городских поселений, а также разыгрывалось 117 мандатов депутатов советов поселений. По оценкам экспертов, Сургутский район на фоне других муниципалитетов показал неплохие результаты. Среди наиболее крупных территорий Югры он показал самую большую явку в 38,2 процента. «Прошедшая избирательная кампания была вполне традиционна для Югры в целом, и для Сургутского района в частности. Без громких скандалов, провокаций и шумихи. Избирательные комиссии на местах отработали добросовестно. Органы местного самоуправления обеспечили возможность проголосовать каждому. Кроме того, следует особо отметить целенаправленную политику главы района Андрея Трубецкого и его команды, направленную на повышение активности жителей района во всех сферах - от электоральной активности до широкомасштабного участия граждан в принятии управленческих решений. Коротко говоря - работает формула "Активный глава - активные жители» - считает известный в Югре социолог Илья Верховский.